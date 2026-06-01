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Wohnquartier Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37430
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 5

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APARTMENT 4 TEILE MIT SEA VIEW – ZWEI NICHT aus dem GORDON-Satz Fläche: 94 m2 gebaut + 10 m2 Terrasse Boden: 1 von 7 Teile: 4 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer Parkplatz: 2 Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Komfort, Stil und privilegierter Lage in dieser hervorragenden 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv. Diese Unterkunft befindet sich in der Gordon Street und bietet einen idealen urbanen Lebensstil – nur einen Spaziergang von Cafés, Restaurants, Stränden, Hotels, Synagogen, Fitnessstudios und Supermärkten entfernt. Alles, was Sie täglich benötigen, ist in Reichweite. Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns, um einen Besuch zu vereinbaren.

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