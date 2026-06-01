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Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville

Tel-Aviv, Israel
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$5,66M
01.06.26
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Wohnquartier Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
1
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ID: 36959
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

Über den Komplex

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Eines der privatsten und elegantsten Gebäude im Herzen der Stadt. Im 4. Stock auf 5. Details zum Objekt: 180 m2 auf einer Ebene + zwei Balkone von je 5 m2 3 Schlafzimmer + ein Büro 3 Toiletten und 2 Bäder 2 Standard Tiefgaragenstellplätze + Stauraum Option für zusätzlichen Parkplatz Eine wunderschön gestaltete und komplett renovierte Wohnung mit: Offene Betondecken Voll ausgestattete Küche Armani Italia Inland Venetian Stores Bodenheizung Smart Home Elektrosystem Benutzerdefinierte Zimmerei und integrierte Lagerung in der gesamten Wohnung

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Tel-Aviv, Israel
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