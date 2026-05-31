  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

Aschdod, Israel
von
$5,50M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37882
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Egoz

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,06M
Wohnviertel Magnifique penthouse 4 pieces avec terrasse 80m2 soucca
Jerusalem, Israel
von
$2,95M
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$852,000
Wohnviertel Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$5,50M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Alle anzeigen Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Wohnviertel Maison de reve meublee avec piscine a louer immediatement
Chadera, Israel
von
$11,900
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Wohnviertel Projet neuf proche kikar
Netanja, Israel
von
$3,34M
Smilansky Netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Marketing für Pre Sale Im Stadtzentrum von Netanya In der Nähe der Anfänge, Synagoge,gan und gegenüber dem Park von Jerusalem Weniger als 5 Gehminuten vom Kikar entfern…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$5,21M
Givat Shmouel Project – Die kleine Neuilly von Tel Aviv Mordecai Khayat präsentiert ein außergewöhnliches Projekt, das sich in einem der beliebtesten Stadtteile Israels befindet. Eine strategische Lage im Herzen von Givat Shmouel, in der Nähe von Synagogen, Geschäften und Straßen, die direk…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen