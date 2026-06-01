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Wohnquartier Cosy

Jerusalem, Israel
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ID: 37126
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

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– Ausgezeichnete 3.5-Zimmer-Wohnung im prestigeträchtigen Turm von Holyland, im 18. Stock eines gehobenen Gebäudes gelegen, bietet diese außergewöhnliche Wohnung eine seltene Wohnumgebung mit atemberaubendem Panoramablick Sehr helle Wohnung genießt eine schöne Terrasse mit offenem Blick, Aufzug von Shabbat, einen Keller und Parkplatz. Sportraum im Gebäude, elegante und sichere Lobby. Perfekt für diejenigen, die Komfort, Stehen und Ruhe in einem der gefragtesten Bereiche suchen

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