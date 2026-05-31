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Wohnquartier A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37685
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lilienblum, 46

Über den Komplex

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In einem neuen Gebäude, Lilienblum Street, in der Nähe von Neve Tzedek, Rothschild Boulevard und Nahalat Binyamin. Ferienwohnung 3 Zimmer, 72 m2. Frontbalkon mit offenem Blick. • Helle Wohnung, gut eingerichtet • Geräumiges Wohnzimmer offen nach außen • Moderne und saubere Oberflächen • Mamad (safe room) • Klassische Privatparkplätze • Höhle Verkaufspreis: 5,600.000

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Tel-Aviv, Israel
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