  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Rischon LeZion
  4. Wohnquartier Vue sur la mer

Wohnquartier Vue sur la mer

Rischon LeZion, Israel
von
$10,90M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37870
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    HaShayetet

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Rishon Letsion, mit Blick aufs Meer, (hof rishon letsion) In der Nähe von Meer und Tayelet am Fuße des Gebäudes, Geschäfte und Café sowie öffentliche Verkehrsmittel Rehov Shaytet Schönes Wohnhaus vor kurzem (9 Jahre), Im 20. Stock (von 21), hervorragende 5-Zimmer-Penthouse auf einer Ebene, mit Panoramablick und atemberaubendem Meerblick, 200 m2 davon 100 m2 Wohnküche, erweitert durch eine herrliche Terrasse von 100 m2, möbliert und ausgestattet (Pergolas, moderne und funktionale Außenküche) Schöne und geräumige Master Suite Meerblick und große 3 Toiletten, 2 schöne Badezimmer, große Mama. Sehr schöne Küche von Semel, zahlreiche Lagerung, praktisch und ästhetisch. Hohe Decken von 3 Metern Wohnung fast nie bewohnt Ausgezeichneter Zustand. 1 Keller und 2 Parkplätze. 3 Aufzüge inklusive 1 Shabbath

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,24M
Wohnviertel Rez de jardin 4 pieces plein centre raanana
Ra’anana, Israel
von
$4,29M
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,38M
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vue sur la mer
Rischon LeZion, Israel
von
$10,90M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Ra’anana, Israel
von
$3,55M
Schönes Ferienhaus mit 7 Zimmern mit großem Keller. Geräumiger, großer Garten. Ideal für eine Familie, die Zimmer sind groß, angenehm und hell. In der Nähe von Schulen und Annehmlichkeiten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,21M
Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, bestehend aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Geliefert Dezember 2026 Die vorhandenen öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu grünen Räumen entwickelt und umgewand…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,38M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Presale zu entdecken Neue Wohnungen in Netivot! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9-stöckiges Gebäude - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Fläch…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen