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Wohnquartier Nouveau projet a ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Bet Schemesch, Israel
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ID: 37303
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Bet Schemesch

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Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses luxuriöse Wohnprojekt befindet sich neben Ramat Bet Shemesh A und umfasst 3-4-5 Zimmer und Penthäuser, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem natürlichen Wald, in der Nähe von Matnas und allen Geschäften, einen Country Club und einen Pool, mit am Boden der Gebäude eine Synagoge. Kunden werden hauptsächlich ausländische Kunden sein. Lieferung Ende Oktober 2026. 3 Gebäude von 8 Etagen mit Apartments von 3 bis 5 Zimmern, Garten und Penthouse. Nur 3 Wohnungen pro Etage. 3 Zimmer 83m2, Terrasse von 15m2 bis 23m2, Parkplatz und Keller - Preis : von 2.200.000 sh bis 2.300.000 sh. 4 Zimmer 103m2, Terrasse von 20 bis 27m2, Parkplatz und Keller - Preis : von 2.600.000 sh bis 2.700.000 sh. 5 Zimmer 123m2, 2. Stock, Terrasse von 22m2, Parkplatz und Keller - Preis: 3.000.000 sh. sh. Penthouses mit Parkblick: 7 Zimmer 190m2, 8. mit 65m2 Terrasse, 6 Zimmer 154m2, 9. mit 25m2 Terrasse, 6 Zimmer 156m2, 6. mit 45m2 Terrasse (2 Meister und 4 Toiletten) - Preis: ab 5.000.000 sh.

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