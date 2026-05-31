  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Wohnquartier Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam

Bat Yam, Israel
von
$780,645
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37592
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Exklusiv zum Verkauf – Aktuelle Wohnung, Bat Yam Eine seltene Gelegenheit, in Frieden im Herzen von Bat Yam zu leben, in einer ruhigen und angenehmen Straße, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Eigenschaften der Immobilie: • Wohnfläche : 83 m2 • Balkon: 5 m2 • Gesichertes Zimmer (Mamad) mit Ankleideraum • Geräumige Master-Suite mit Ankleideraum und eigenem Bad • Moderne Küche • Neueste Wohnung in einem Qualitätsgebäude Ideale Lage – in der Nähe: • In der Nähe der Ha'Atsmaout Avenue und der grünen Promenade • Nur wenige Minuten vom Strand entfernt • In der Nähe der Straßenbahn • Schneller Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln • Supermärkte • Schulen • Cafes, Geschäfte und andere Dienstleistungen

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Central 2 terrasses proche commerces
Ra’anana, Israel
von
$4,87M
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$4,02M
Wohnviertel A vendre appartement 4 piEces A kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya
Netanja, Israel
von
$873,300
Wohnviertel Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$4,34M
Wohnviertel Projet immeuble boutique rue shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$6,34M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces moderne a vendre emplacement ideal a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$780,645
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Wohnviertel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israel
von
$1,14M
HARISH PROJEKT – PREVENTIERTE Mordecai Khayat freut sich, Ihnen eine Vorschau auf sein brandneues Vorverkaufsprojekt in der boomenden Stadt Harish zu präsentieren, ein Standort mit großem Potenzial! Im Herzen von Harish, in der Nähe von Schulen, Synagogen und Geschäften, wird dieses Projek…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$5,39M
Sehr neuer Gebäude von 6 Etagen. Charmante Duplex von 5 Zimmern von 158 m2 Netto (178 m2 Brutto) und 3 Bäder. Terrasse von 23 m2. Offene Aussicht. Schöne Cashew-Küche. 4 Schlafzimmer einschließlich mamad. Ein echter Nugget in der Innenstadt. Ebene 1: Wohn-/Esszimmer/Küche/Mamad und Bad. Eben…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Wohnviertel Superbe 4 pieces neuf avec terrasse emplacement ideal a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$3,373
NEU AUF DER MARKT! In der sehr begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem neuen Boutique-Geb…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen