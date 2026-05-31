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Wohnquartier Penthouse de reve

Jerusalem, Israel
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ID: 37869
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Emanuel Zisman, 20

Über den Komplex

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Har-homa, Shlav Guimel, sehr schönes Gebäude der Qualität, 2 Aufzüge einschließlich Shabbat, im 8. Stock. Katalog-Wohnung, einzigartig, sehr gut arrangiert und geschmackvoll. 173 m2 Netz auf einem einzigen Tablett, 6 Zimmer, Deckenhöhe von 3 m, hell, 4 Orientierungen, Wohnzimmer Küche sehr geräumig, hervorragende Mirpeset von 80 m2, (souccah) auf einem atemberaubenden Blick, exponiert Osten (nicht windig), Erlaubnis für Schwimmbad, Außenküche, 2 Elternsuiten einschließlich einer mit einer schönen Terrasse, 3 Badezimmer + WC, schöne Aufbewahrungsschränke in der gesamten Wohnung, 2 Parkplätze und ein Keller.

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