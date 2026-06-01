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Wohnquartier Rez de chaussee 4 pieces

Aschkelon, Israel
von
$765,400
01.06.26
$765,400
31.05.26
$763,250
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ID: 37014
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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Erdgeschoss 4 Zimmer mit einem geräumigen Garten nach Westen. Kleines 4-stöckiges Gebäude.

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Aschkelon, Israel
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