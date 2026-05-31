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Wohnquartier 35 pieces balcon avec ascenseur a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37738
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    J L Gordon, 46

Über den Komplex

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Kleine ruhige Straße zwischen Gordon und Ben Gurion 87m2 mit Aufzug zur Renovierung Sehr hell, in der Nähe von Geschäften und Strand Riesiges Potenzial Beschlagnahmt werden!

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Tel-Aviv, Israel
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