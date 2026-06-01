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Wohnquartier Bonne affaire

Aschkelon, Israel
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ID: 37018
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Exodus

Über den Komplex

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Neve Adarim Nachbarschaft. 4 Zimmer im jüngsten Gebäude, geräumig und beleuchtet. Sehr gutes Produkt für Investitionen oder Lebensraum.

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Aschkelon, Israel
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