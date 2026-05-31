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Wohnquartier Herbert samuel 34 projet aura

Chadera, Israel
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ID: 37864
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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Im Projekt des renommierten Promotors AURA. Aura, Besitzer vieler Wohnungen in der Stadt Hadera. Alle Geschäfte und Restaurants befinden sich im Erdgeschoss! Soucca Typ Mirpeset von etwa 20 Metern mit herrlichem Meerblick! Nur 50 Meter vom Hauptbahnhof entfernt! Auf der 24. und letzten Etage! Geplante Lieferung: 01/03/2026. Gebühren der Agentur: 1,8%.

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Chadera, Israel
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