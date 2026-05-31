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Wohnquartier Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
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ID: 37689
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 54 Frenchy

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Bauhaus Renovate Gebäude - Neu 3 Zimmer mit Aufzug perfekt als Mietinvestition Perfekter 1. Kauf Möglichkeit, Parkplatz +400k zu kaufen

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Tel-Aviv, Israel
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