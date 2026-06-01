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Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Chadera, Israel
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ID: 37098
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Lakhish, 10

Über den Komplex

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Sehr schöne 4-Zimmer-Wohnung in der Gegend "Le Park" eher Französisch. Blick auf den Park. Dieser neue Bereich hat alle Vorteile: Schulen, Park, Einkaufszentrum... Sehr große Terrasse von 28 m2. Hohe Etage mit Meerblick. 2 Badezimmer. 1 Parkplatz. Vier Aufzüge.

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Chadera, Israel
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