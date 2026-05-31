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Wohnquartier Maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la

Chadera, Israel
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ID: 37699
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

Über den Komplex

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BZH Nehmen Sie diese Gelegenheit: ein schönes warmes Haus in der beliebten Hamochava Straße zu erwerben! - Ferienhaus von 5,5 gepflegten Zimmern von ca. 150 m2, - Großer gepflegter Garten von 250 m2, mit Obstbäumen, - Warmes und gemütliches Wohnzimmer, - Kasse Küche mit 2 Waschbecken und Essbereich, - Ein sicherer Halbraum im Erdgeschoss, - Im Obergeschoss eine sehr geräumige Elternsuite mit eigener Terrasse, - 3 Kinderzimmer und ihr Badezimmer, - Kleines Zimmer auf der Rückseite des Gartens (z.B. Möglichkeit, es in ein Büro zu verwandeln), - Ein Parkplatz, - Cadastre in Ordnung, - Keine gemeinsame Gasse! Vorteile dieser Location: Ruhige Wohnstraße, im Herzen eines Pavillons in einer halbveröffentlichten Straße, am Rande des Stadtzentrums von Hadera! In der Nähe von Schulen, Restaurants und Kinderpark, der Francophone-Community Chevet A'him, andere Synagogen, Hauptstraßen, Einkaufszentren, Busse, Bahnhof. Preis: nur 3.300.000 NIS! Kontaktieren Sie uns! RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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