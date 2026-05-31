  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence

Bat Yam, Israel
von
$4,38M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37559
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Ben Gurion, 61 Deda

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF – RIVIERA PROJECT BEN GURION, BAT YAM - FULL SEA VIEW GUARANTEE TO LIFE Exklusive PRESAL Bedingungen für unsere Agentur auf den ersten 5 Wohnungen verkauft ausgehandelt. First Sealine – PRESAL – Außergewöhnliche Bedingungen Seltene Gelegenheit auf der ersten Meereslinie, nur wenige Minuten von Tel-Aviv entfernt. Die Riviera ist ein außergewöhnliches Luxus-Wohnungsprojekt mit einer einzigartigen Kunst des Lebens gegenüber dem Mittelmeer, mit klarem Meerblick und einem eleganten, ruhigen und nachgefragten Ambiente. Das Projekt zeichnet sich durch eine hochmoderne zeitgenössische Architektur und eine totale Trennung zwischen dem Wohngebiet und einem Geschäftshotel auf den unteren Ebenen aus und garantiert den Bewohnern Ruhe, Privatsphäre und absoluten Komfort. Unabhängiger Wohneingang, dedizierte Halle und reservierte Aufzüge. Ideal gelegen, hat das Projekt direkten Zugang zur Promenade und zum Strand, in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Freizeit und Transport, mit einer schnellen Anbindung an Tel Aviv über die Straßenbahn. Die Residenz bietet eine breite Palette von Wohnungen 3, 3,5 und 5 Zimmer, sowie ein außergewöhnliches Penthouse. Die geräumigen und hellen Apartments verfügen über großzügige Terrassen, große Buchtfenster und ein modernes Design mit High-End-Finish. Alle Unterkünfte befinden sich im 6. Stock mit offenem Meerblick (zumindest teilweise auf der Fassade). Eigenschaften des Stehens: voll installierte Klimaanlage, isolierte Fenster, Design Innentüren, elegante Badezimmer, Shabbat Aufzug und klassische Parkplätze. Das Penthouse bietet eine echte private Etage, mit spektakulärem Panoramablick, riesige Dachterrasse und Möglichkeit des privaten Pools. Projekt geleitet von einem anerkannten Entwickler, mit über 60 Jahren Erfahrung und über 100 Gebäude an Bat Yam geliefert. Bewilligung, Bankgarantie Mizrahi, Startarbeit in 2 Monaten. Preis ab 4,2 M? für 3 Zimmer (75 m2 + Terrasse). Attraktive Zahlungsbedingungen: 20% auf Signatur, Balance in 2 Jahren mit Indexierung Erste Wohnungen: keine Indexierung und Keller angeboten

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$3,38M
Wohnviertel Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park
Chadera, Israel
von
$2,55M
Wohnviertel Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,37M
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$2,308
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$4,38M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Wohnviertel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israel
von
$9,50M
ausschließlich zum Verkauf Im neuen Nordviertel Im renommierten Nehardea Tower Auf der 11. Etage, offene und grüne Aussicht Blick auf die Straße 4.5 Zimmerwohnung mit großem Gemeinschaftsbereich 127.6 m2 + 12 m2 sonnige Terrasse Das Apartment ist dreifach klimatisiert. Sehr hell und ruhig Es…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Wohnviertel Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israel
von
$8,20M
An der Grenze von Bat Yam und Tel Aviv, nur wenige Gehminuten vom Strand und der Straßenbahnlinie entfernt, bietet das HaGiborim-Projekt zwei moderne Wohntürme, die Prestige, Komfort und Haltbarkeitsarchitektur kombinieren. Architektur und Design Das von den Innenarchitekten von Bar Orian A…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Wohnviertel Perle de confort et luxe a mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$2,911
NEU AUF DER MARKT! In der begehrten Gegend von Mekor Haim, in der Nähe von Baka, nur wenige Minuten vom Einkaufszentrum Hadar, nur einen kurzen Spaziergang von der HaMesila Park Promenade entfernt und mit Blick auf die Geschäfte und Supermärkte von Talpiot. In einem Boutique-Gebäude mit re…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen