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Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem

Jerusalem, Israel
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$1,10M
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Wohnquartier Appartement a vendre a jerusalem
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ID: 37708
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

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Ein Zurim, Jerusalem Residence befindet sich in der alten Arnona, ruhig und bewaldet. Voraussichtliche Lieferung in ca. 1,5 Jahren Geräumige Apartments mit Terrasse, verfügbar in 2.5 Zimmern — Sehr attraktiv in einem gesuchten und grünen Bereich Gehdistanz von der zukünftigen Straßenbahnlinie Niedriges Gebäude (6 Stockwerke) mit High-End-Technische Oberflächen Garage und Keller in jeder Wohnung enthalten

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Jerusalem, Israel
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