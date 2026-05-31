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Wohnquartier Appartement a vendre haneviim jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37638
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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In einem neuen Gebäude mit Aufzug und Aufzug von Shabbat, 5 Zimmer Wohnung sehr hell im 3. Stock. Die Wohnung verfügt über 4 Schlafzimmer, ein großes geräumiges Wohnzimmer, das sich auf einen angenehmen Balkon mit offenem Blick öffnet, sowie zwei Soccah Balkone von jeweils ca. 10 m2. Die Wohnung verfügt über 2 Badezimmer, 3 Toiletten, ein sicheres Zimmer (mamad) und Privatparkplätze. Kein Keller / Abstellraum. Außergewöhnliche Lage im Stadtzentrum, in der Nähe von Geschäften und Straßenbahn, und nur wenige Gehminuten von Altstadt, Mamilla und großen Hotels. Sehr selten, ideal für Wohnung oder Investition von Qualität.

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