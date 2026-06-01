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Wohnquartier Un vrai avantage permis valide et structure deja en place

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
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ID: 37428
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Adresse
    David Remez

Über den Komplex

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Verkaufen – Kfar Saba Ein echter Vorteil: Sie vermeiden die gesamte Verwaltungsphase und starten von einer bestehenden Basis. Auf einem Grundstück von 492 m2 verfügt diese Eigenschaft über eine validierte Baugenehmigung und eine bereits realisierte Struktur. Was ist an Ort und Stelle: • Struktur • Dach mit sichtbarem Rahmen • Außenwände • Elektrische Netze und Sanitäranlagen Aktuelles Projekt: 150 m2 ✔️ Erlauben Sie, ein zweites unabhängiges Haus zu bauen Das Innere bleibt völlig zu entwickeln und bietet völlige Freiheit, Ihr Zuhause zu gestalten. ? Pläne und Video auf Anfrage

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Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
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