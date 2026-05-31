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Wohnquartier Appartement a vendre a arnona jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37635
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Über den Komplex

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Neue Wohnung in Arnona bezirk 3 Stück 80 m2 6 m2 Balkon Lagerung und Parkplatz Gesichertes Zimmer (mamad) Ferienwohnung Badezimmer und Toilette Aufzug Panoramablick

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Jerusalem, Israel
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