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Wohnquartier Projet rue nahalat benyamin a 20m de la coulee verte forte opportunite pour investissement

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37608
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

Über den Komplex

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Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen Ende 2028 Erhaltene Mittel Bankgarantien

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Tel-Aviv, Israel
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