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Wohnquartier Appartement 4 pieces renove emplacement premium au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
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ID: 37871
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

Über den Komplex

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Ausgezeichnet renovierte 4-Zimmer-Wohnung im Herzen von Tel Aviv Selten auf dem Markt bietet diese Wohnung eine außergewöhnliche Lage mit High-End-Services. Details zum Objekt: Baufläche: 120 m2 4 geräumige Zimmer 1. Stock mit Aufzug Highlights: Großes helles Wohnzimmer Geräumige Zimmer und optimiertes Layout Moderne Küche Komfortable Deckenhöhe Wartungsgebäude mit sicherem Eingang Premium-Viertel, ideal für Wohnen oder Investitionen Ort: Ben Yehuda und Ben Gurion Boulevard Ecke Nur wenige Gehminuten vom Meer, der Promenade und dem Gordon Pool In der Nähe von Dizengoff: Cafés, Restaurants, Supermärkte, Geschäfte und Bars Nahe beim Transport, Radwege und Grünflächen Straßenbahn bald betriebsbereit auf der Straße funktioniert fast abgeschlossen Ruhige Nachbarschaft während im Herzen des dynamischen Stadtlebens

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Tel-Aviv, Israel
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