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Wohnquartier Mini penthouse 5 pieces terrasse haut de gamme

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37025
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Meir Yaari, 11

Über den Komplex

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In der gesuchten Korav Hatsafon, ein paar Minuten zu Fuß vom Namal und Hayarkon Park. Luxusgebäude mit 2 Aufzügen, High-End-Lobby. Mini Penthouse von 129m2 + eingeschossige Terrasse von 28m2. 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten, Wäscherei, Terrasse mit Außenküche. 2 Parkplätze + Keller. Perfekte Wohnung für eine Familie, mit sehr hochwertigen Dienstleistungen. Seltenes Produkt.

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Tel-Aviv, Israel
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