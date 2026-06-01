  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Projet neuf hadera

Wohnquartier Projet neuf hadera

Chadera, Israel
von
$1,99M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37411
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    David Shimoni

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
HADERA Eine neue Wohngeneration Ein neues modernes Wohngebiet im Herzen von Hadera, zwischen Wald und Mittelmeer. ? 13 elegante Türme (16 bis 36 Stockwerke) ? 1 452 Wohnungen hoch stehend ? Privatpark und Grüner Spaziergang ? Geschäfte und Dienstleistungen am Fuße von Gebäuden ? Nähe Bahnhof Hadera West ? Schneller Zugang zu den Achsen 2 und 4 ? In der Nähe des zukünftigen Technologie-Hubs Energy Park ? Apartments für alle Projekte • 2 Stück ideale Investoren • 3, 4 und 5 Familienzimmer • Penthouses mit Meerblick oder Wald ? Warum in Hadera investieren? Stadt durch Umwandlung Strategische Lage zwischen Natur und Zentrum des Landes Hohes Potenzial für Erholung

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Cottage situe au centre
Aschkelon, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Charmant cottage avec piscine au calme
Ra’anana, Israel
von
$8,39M
Wohnviertel Bureaux neufs dans immeuble de bureaux tres demande sur givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$4,026
Wohnviertel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israel
von
$3,49M
Wohnviertel Projet neuf givat chmouel
Givat Shmuel, Israel
von
$3,83M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf hadera
Chadera, Israel
von
$1,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$4,62M
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist di…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Wohnviertel Holyland beit vagan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,63M
Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 (5 Zimmer originell, Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und zu geringeren Kosten zu machen), Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$479,250
In der neuen Nachbarschaft von Netivot, dem wachsenden Stadtteil Ramot Yoram, neben dem Bezirk Neve Sharone. Reine Investition. Große Auswahl an Wohnungen von 3 Zimmern bis Penthouse mit Garten Erdgeschoss. Lieferung in 2 Jahren mit Bankgarantie
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen