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Wohnquartier Tres bon produit dinvestissement ou pied a terre

Aschkelon, Israel
von
$491,280
01.06.26
$491,280
31.05.26
$489,900
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9
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ID: 37019
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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Ausgezeichnetes Investitionsprodukt, Nichtbeschäftigungsquote 0%. Zentrale Lage, jüngstes Gebäude.

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Aschkelon, Israel
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