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Wohnquartier Bel appartement

Jerusalem, Israel
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ID: 37595
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRav Yechezkael Sarana, 10

Über den Komplex

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Eine saubere, ordentliche und angenehme Wohnung.

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Jerusalem, Israel
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