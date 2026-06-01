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Wohnquartier Exceptionnel centre ville raanana

Ra’anana, Israel
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ID: 37118
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

Über den Komplex

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Außergewöhnliche Innenstadt. Penthouse neun Ebene. Schöne 6-Zimmer-Penthouse. 180 m2. 150 m2 Terrasse. Offene Aussicht. 2 Parkplätze und 1 Keller. Verfügbar im Juni 2026.

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Ra’anana, Israel
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