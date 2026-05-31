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Wohnquartier Nouveau projet rue yahalal tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37575
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Im Herzen der Weißen Stadt, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevards Ben Gurion, wird ein neues 5-stöckiges Boutique-Gebäudeprojekt mit einer begrenzten Anzahl von Residenzen geboren – zu zeitgenössischer Architektur und inspiriert den Charakter des historischen Tel Aviv. Abbruch/Rekonstruktionsprojekt mit strengen Standards Von 3 bis 5 Zimmern (einschließlich Penthouse mit privatem Pool), durch eine Duplex mit offenem Garten auf einem bewaldeten Innenhof, jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, eine lebendige Umgebung, die urbanen Geist und raffinierte Lebensqualität verbindet. Jede Wohnung ist mit Parkplatz (2 Parkplätze für das Penthouse) verkauft.

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Tel-Aviv, Israel
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