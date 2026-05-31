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Wohnquartier Bat yam dans une tour de standing 5 piEces avec mamad 131m14m terrasse

Bat Yam, Israel
von
$1,78M
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ID: 37686
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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In einem modernen Bat Yam Standturm 5 Stück inklusive 1 mamad Wohnfläche 131. Terrasse 14m2 Im 20. Stock eines luxuriösen Turms 2 Parkplätze 1 Keller

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Bat Yam, Israel
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