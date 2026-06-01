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Wohnquartier Penthouse dans un immeuble bauhaus renove

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
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ID: 37465
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 32

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Exklusives Marketing Nadlan Lev TLV. Bauhaus-Gebäude unter Renovierung. Gebäude mit Aufzug und Privatparkplatz. Hoher Boden, hochwertige Oberflächen. Lieferung in 12 Monaten.

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Tel-Aviv, Israel
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