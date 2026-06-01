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Wohnquartier Charmant cottage avec piscine au calme

Ra’anana, Israel
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ID: 37105
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Yigael Yadin

Über den Komplex

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Schönes charmantes Ferienhaus westlich von Raanana in einer sehr ruhigen Straße. Renovierte, große Küche mit zentraler Insel. Geräumiges Wohnzimmer mit echtem Essbereich. Sehr hell. Keller. Parkplatz und sehr schöner Garten mit Schwimmbad.

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Ra’anana, Israel
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