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Wohnquartier Mini penthouse exceptionnel de 5 pieces dans le prestigieux projet viva a hadera

Chadera, Israel
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ID: 37508
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

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BZH Träumen Sie von einer einzigartigen, prächtigen, raffinierten Wohnung mit einer großen Terrasse als Bonus? Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert in Exklusivität eine prächtige Wohnung, die von einem Architekten, im Stadtzentrum, rue Tarna, im High-End-Projekt VIVA, von Francophones geschätzt. Eigenschaften: - 5 Zimmer Ferienwohnung - Fläche von ca. 130 m2 - 45 m2 XL Terrasse mit Panoramablick! - Ja. Im 26. Stock, mit Shabbat Aufzug - Schönes helles Wohnzimmer mit großem Buchtfenster - Schöne möblierte Küche mit einer großen Bar - 4 Schlafzimmer, darunter ein sicheres Zimmer und eine unglaubliche Master-Suite mit einem großen Ankleideraum - Lobby, 4 Aufzüge - Zwei unterirdische Parkplätze! Über einem Einkaufszentrum gelegen, mit einem Supermarkt, Geschäften, Restaurants und dem französischsprachigen medizinischen Zentrum von Hadera. Ein paar Gehminuten von den Francophone-Communities und eine 12-minütige Fahrt vom Meer entfernt. Außergewöhnlich! Für weitere Informationen: Ra'hel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

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