  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway

Bat Yam, Israel
von
$3,65M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37532
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VENTE! BAT YAM QUARTIER ARLOZOROV PROCHE DE LA MER, DU TRAMWAY, DES ECOLES ET DES COMMERCES. EMPLACEMENT IDEAL. MAGNIFIQUE PROJET NICHT DE SEULEMENT 6 ETAGES. BELLES TERRASSES.

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Coup de foudre
Aschkelon, Israel
von
$674,500
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$3,31M
Wohnviertel Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,06M
Wohnviertel Nouveau projet en presale rue kadoshei kaire bat yam
Bat Yam, Israel
von
$3,88M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bat yam projet neuf en prevente proche mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$3,65M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,73M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm: Fitnessraum, 24-Stu…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Alle anzeigen Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Wohnviertel Espaces de bureaux givat shaul
Jerusalem, Israel
von
$800,880
Neu auf dem Markt zum Verkauf im Bezirk Givat Shaul am Eingang von Jerusalem über den Highway 16, am Fuß der zukünftigen grünen Straßenbahnlinie für Anfang 2026 geplant, im Projekt der modernen Büros der Turm von Eagles auch bekannt als Migdal HaNesharim. Ein 9-stöckiger Turm (mit einer Ergä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Wohnviertel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$4,51M
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, wen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen