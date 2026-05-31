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Wohnquartier Duplex de 3 pieces somptueux en bord de mer avec piscine privee

Chadera, Israel
von
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ID: 37732
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaNegev

Über den Komplex

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BZH RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert Sie exklusiv in der Kategorie "COLLECTION" eine einzigartige Wohnung, zu Fuß vom Meer! Eigenschaften: - Ein Duplex von 70 m2 von 3 High-End-Zimmern mit schönen Materialien, - Ein helles Wohnzimmer mit Zugang zu einer großen Terrasse-Veranda von 35 m2, - Eine hervorragende moderne und Designküche mit viel Stauraum, offen für das Wohnzimmer, - Eine Elternsuite mit vielen eingebauten Speichern, - Ein sicheres zusätzliches Zimmer, - Ein Dach von ca. 90 m2 mit großem integrierten Pool! - Vorbestellung für die Installation einer Außenküche, - Klimaanlage, Hausautomation, Architekturbeleuchtung, eingebaute Lautsprecher... - 2 Parkplätze, 2 Keller! - 3 Badezimmer und 3 Toiletten! - Ja. Zusätzlich: Sicherheitskameras, privater Aufzug, der direkt auf dem Boden der Duplex ankommt! Eine luxuriöse und seltene Wohnung in einem 9-stöckigen Gebäude, hervorragende Lobby, Shabbat Aufzug, Empfangsraum und Fitnessraum für Bewohner reserviert. Eine außergewöhnliche Lage, zu Fuß vom Meer, das renommierte Jacob's Hotel, Mall Ha'Hof Geschäftsdorf, Synagogen, Bahnhof und Straßen. Ein Duplex mit atemberaubendem Panoramablick auf das Meer! Ein Traum! Kontaktieren Sie uns, RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Berufslizenz 313736.

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Chadera, Israel
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