Wohnquartier Appartement lumineux de 3 pieces avec terrasse soucca nouvelle exclusivite dun bel appartement recent dans le quartier calme et religieux shimshon a hadera

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BZH
Das Hotel liegt an der Hanevel Street im begehrten religiösen Viertel, in einem modernen Gebäude, einem kleinen Juwel!
RE/MAX Hadera bietet ein helles 3-Zimmer-Apartment zum Verkauf.
Eigenschaften:
- Geräumige 3-Zimmer-Wohnung von 80 m2
- Soucca Terrasse von 18 m2 mit offenem Blick
- 14. Stock von 15
- Master Suite mit Duschbad
- Zusatzzimmer gesichert
- Badezimmer mit Badewanne
- Insgesamt 2 Toiletten
- Hilfsspeicher
- Privatparkplatz
- Shabbat Lift
Ausgezeichnete Lage! Pavillon Bereich in der Nähe der Innenstadt Annehmlichkeiten, Bildungseinrichtungen, Synagogen und Straßen.
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RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui.
Berufslizenz 313736.
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