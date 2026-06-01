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Wohnquartier Grand 5 pieces de standing rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37466
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 35

Über den Komplex

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In einem renovierten Gebäude mit Aufzug 2 Schritte von Rothschild, ruhige und grüne Straße. 140 m2 / 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer / 2 Toiletten + Balkon Terrasse auf der Straße. 4 Luftorientierungen, nur oben.

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Tel-Aviv, Israel
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