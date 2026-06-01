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Wohnquartier Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37401
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahmani, 31

Über den Komplex

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Schöne 3 Zimmer + Balkon Allein im Obergeschoss 2 Hauptschlafzimmer + großes Wohnzimmer Separate Toiletten Straße ruhig und voller Osten Tel Aviv Parkplatz vorn

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Tel-Aviv, Israel
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