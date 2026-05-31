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Wohnquartier Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Chadera, Israel
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ID: 37697
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

Über den Komplex

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BZH Sie brauchen keinen einzigen Schekel in dieses Haus zu investieren! Betreten, genießen und verführt durch den Luxus, den es bietet! Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert in Exklusivität ein prächtiges Haus im Wohn- und Pavillongebiet Haotsar auf der privaten und beliebten Hamoshava Straße. Ein schönes helles Stadthaus von 160 m2 auf einem Grundstück von 250 m2 in einer der schönsten Straßen des Haotsar Bezirks gebaut! Eigenschaften: ⭐️ Familienhaus von 5 Zimmern, ⭐️ Große neue Küche und Design mit viel Stauraum und Marmor Bar! ⭐️ Garten auf der Rückseite mit Obstbäumen, ⭐️ Großes Wohnzimmer, im Erdgeschoss gesichert, ⭐️ 3 Schlafzimmer im Obergeschoss mit einer luxuriösen Master-Suite mit geschlossener Terrasse, ⭐️ Neuere Renovierungen wurden mit hochwertigen Standardmaterialien durchgeführt, ⭐️ Schneller Zugang zu Bahnhof und Autobahnen 2 und 4. ⭐️ Neben Yehoshua Park, Schulen, Restaurants und ein paar Minuten von den Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ein raffiniertes Familienhaus, um Ihre Kinder in einer Umgebung zu wachsen, wo es gut ist zu leben! Außergewöhnlicher Preis! Für weitere Informationen: Ra'hel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

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