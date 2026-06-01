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Wohnquartier Vue exceptionnelle quartier tres recherche

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
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ID: 37427
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Adresse
    Shlomo VeChaya Angel, 19

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Wohnung befindet sich in einem sehr begehrten Bereich in Kfar Saba Yerouka. In einem 4-stöckigen Boutique-Gebäude 2 min von Raanana, Canyon Ha Yerouka und allen Annehmlichkeiten. Sehr schöne Oberfläche von 135 m2 Netz [179 m2 arnona]. Großes Wohnzimmer mit Blick auf ein Mirapeset von 26 m2. Wir genießen die Sonne am Morgen. Die Zimmer sind geräumig. 2 Badezimmer, 1 Gäste-WC, 1 offene Küche, 1 Tiefgarage und ein Keller. Bitte um etwas renoviert zu werden.

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Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
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