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Wohnquartier Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37179
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 107

Über den Komplex

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Verkauf ausschließlich. In der Nähe von Rabin Square und Chen Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlafzimmer, Ankleidezimmer, private Schränke und viel Stauraum. Schöne renovierte Wohnung mit Eiche Parkett Gästetoilette zusätzlich zum Badezimmer Derzeit vermietet

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Tel-Aviv, Israel
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