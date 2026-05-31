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Wohnquartier Magnifique rez de jardin 3 pieces

Jerusalem, Israel
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$6,00M
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ID: 37759
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

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3 Zimmer Wohnung von 90m2 mit Garten von 80m2 an der Kreuzung von zwei Hauptbezirken: Abu Tor - Die östliche Seite der Hebron Straße auf dieser Höhe gehört zum Bezirk Abu Tor (eine gemischte Gegend bekannt für ihre Charakterhäuser und Ansichten der Altstadt). Baka (Geulim) - Die westliche Seite der Straße, direkt gegenüber, markiert den Eingang zum Baka Bezirk, sehr beliebt für seine Architektur und seine Nähe zum Raakevet (die Eisenbahn verwandelte sich in einen Fußgängerpark). Es ist eine sehr zentrale Gegend, nur wenige Gehminuten von der Cinematheque, dem Freizeitkomplex First Station und dem Kulturzentrum Yes Planet entfernt.

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