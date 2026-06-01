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Wohnquartier Penthouse dexception dans un immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37395
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ahad HaAm, 29

Über den Komplex

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Sehr hochstehendes Gebäude. Wohnung auf einer Ebene. 244m2 Wohnfläche + 75m2 Terrasse auf einer Ebene. Ruhige Straße, klare Aussicht. Zehn Minuten vom Meer entfernt.

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Tel-Aviv, Israel
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