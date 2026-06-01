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Wohnquartier Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces

Ra’anana, Israel
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ID: 37119
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Bar Ilan, 51

Über den Komplex

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Schöne Oberfläche von 126 m2 Netz. Wohnung im 4. Stock mit Terrasse von 14 m2. Offene Aussicht. Renoviertes Gebäude. Parkplatz. Downtown Raanana. In der Nähe aller Annehmlichkeiten. Sofort. Schneller Verkauf.

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Ra’anana, Israel
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