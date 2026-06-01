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Wohnquartier Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Tel-Aviv, Israel
von
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01.06.26
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ID: 36940
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

Über den Komplex

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Einzigartige Duplex 5 Zimmer im Herzen von Tel Aviv – Bograshov In der Nähe des Strandes und der lebhaften Straßen des Stadtteils Bograshov bietet dieses Duplex eine ideale Wohnumgebung zwischen urbaner Dynamik und Gelassenheit. 5 Stück 4 Zimmer 2 Badezimmer 3 Toiletten 4. und 5. Stock 135 m2 Wohnfläche + 58 m2 Terrasse Parkplatz Höhle Preis: 11,500.000 Nis Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen und einen Besuch vereinbaren!

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Tel-Aviv, Israel
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