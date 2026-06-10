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Wohnquartier Netivot quartier nofey yoram

Netivot, Israel
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ID: 37152
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Über den Komplex

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Nach dem Erfolg der Neve Sharone und Ramot Yoram Projekte, Nofey Yoram der New Residential Complex auf Netivot, der Teil der Kontinuität der vorherigen 2 Projekte ist. beinhaltet 3 charmante Gebäude von 4 Etagen und 3 Gebäude von 9 Etagen. Große Auswahl an 3-Zimmer-Wohnung im Penthouse und Garten Erdgeschoss. Parkplatz und Keller für jede Wohnung. Lieferung: 2 Jahre Flexible Zeitleiste .

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Netivot, Israel
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