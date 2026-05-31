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Wohnquartier A vendre appartement 3 piEces rue lapin tel aviv immeuble neuf aprEs tama 300m de la mer vue dEgagEe

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37671
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Lefin, 16

Über den Komplex

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Gelegen in einer ruhigen Straße mit einem europäischen Charakter, zwischen Neve Tzedek, Kerem HaTeimanim und der Küste (300 m). Beliebte Gegend mit Baumgassen, Cafés, Geschäften und Dorfgeist. Zu Fuß: Strände, Tayelet, Carmel, Shabazi, Herzl, Restaurants, zukünftige Straßenbahn. Etwa 70 m2 im 1. Stock mit offenem Blick (kein gegenüber möglich). Neubau (Gidi Bar Orian). Eggersmann Küche. Klimaanlage Fujitsu VRF. Mechanische Parkplätze (obere Plattform). Keller ~5 m2. Süd/West Exposition. Die Wohnung ist vor dem Verkauf neu. Aktualisierter Preis: 4.650.000

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Tel-Aviv, Israel
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