  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$10,500
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37120
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Adresse
    Berl Katznelson, 26 24

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Großes Duplex 190 m2. Ebene 1: sehr großes Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, mamad, 2 Badezimmer. Ebene 2: 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer und Spiele / Television Ecke. Aufzug und Parkplatz.

Standort auf der Karte

Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,82M
Wohnviertel A quelques minutes a pied de la mer 3 pieces a vendre tres luxueux entierement meuble et neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Wohnviertel Projet neuf a 200m de la plage rue hatsfira bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,17M
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,92M
Wohnviertel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israel
von
$2,42M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Kfar saba tout proche du canyon arim tres grand duplex rue calme
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$10,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Alle anzeigen Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Wohnviertel Maison bi familiale de caractere et datmosphere uniques a vendre a kiryat hasharon netanya
Netanja, Israel
von
$2,67M
Dieses Haus passt nicht jedem. Es ist ideal für diejenigen, die ein echtes Zuhause suchen, eine warme und friedliche Atmosphäre. Geräumig und hell, dieses zweifamilienhaus befindet sich in einem ruhigen toten Ende in Kiryat Hasharon. Mit einer Fläche von 264 m2 ist es auf einem Grundstück vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$7,50M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,56M
Dach- / Penthouse-Wohnung, Lev Tel Aviv, Lev HaIr Nord, Tel Aviv-Yafo 5 Zimmer - 4. Stock auf 4 Zum Verkauf direkt vom Eigentümer, im Herzen von Tel Aviv, in einer ruhigen und gesuchten Straße: eine 5-Zimmer-Duplex-Dach-Wohnung. 115 m2 gebaut + 65 m2 Dachterrasse. Eine hervorragende und he…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen