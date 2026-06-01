  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bet Schemesch
  4. Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Bet Schemesch, Israel
von
$781,000
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37296
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Bet Schemesch

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt in Ramat Bet Shemesh zwischen Jerusalem und dem Zentrum des Landes. Dieses luxuriöse Wohnprojekt befindet sich neben Ramat Bet Shemesh A und umfasst 3-4-5 Zimmer und Penthäuser, mit einem schönen Blick auf einen Park in einem Naturwald. In der Nähe von Matnas und allen Geschäften, einem Country Club und einem Schwimmbad, mit am Boden der Gebäude eine Synagoge. Kunden werden hauptsächlich ausländische Kunden sein. Ende Oktober 2026 geliefert. 3 8-stöckige Gebäude mit 3 bis 5-Zimmer-Wohnungen, Garten und Penthouse. Nur 3 Wohnungen pro Etage. 3 Zimmer 83m2, Terrasse von 15m2 bis 23m2, Parkplatz und Keller - Preis : von 2.200.000 sh bis 2.300.000 sh 4 Zimmer 103m2, Terrasse von 20 bis 27m2, Parkplatz und Keller - Preis : von 2.600.000 bis 2.700.000 5 Zimmer 123m2, 2. Stock, Terrasse von 22m2, Parkplatz und Keller - Preis : 3,000,000 sh 5 Zimmer Erdgeschoss Duplex 150m2, Garten von 175m2 - Preis: ab 5,000,000 sh Blick auf den Park: 5 Zimmer 140m2 mit 2 Terrassen von 35m2 und 40m2 - Preis : 3,500.000 sh Penthouses mit Blick auf den Park: 7 Zimmer 190m2, 8. mit 65m2 Terrasse 6 Zimmer 154m2, 9. mit 25m2 Terrasse 6 Zimmer 156m2, 6. mit 45m2 Terrasse (2 Master und 4 Toiletten) Preis: ab 5,000,000 sh

Standort auf der Karte

Bet Schemesch, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet rue yekhezkel residence de prestige au cOEur du nord ancien de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,67M
Wohnviertel Baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$4,19M
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$649,650
Wohnviertel Superbe appartement de 4 pieces comme neuf en bord de mer de hadera a givat olga
Chadera, Israel
von
$2,63M
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim bet
Eilat, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$781,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Wohnviertel Centre ville belle terrasse
Ra’anana, Israel
von
$3,99M
Neue Gelegenheit in Raanana – Hafetz Haim Street In der Nähe der Yhavne Schule, in einer Familie und nach Umwelt gesucht. Wohnung 4 Zimmer, sehr geräumig und angenehm zu leben : ✔️ 120 m2 Wohnfläche (160 m2 Arnona) ✔️ Schöne Terrasse von 25 m2, ideal für die Soucca ✔️ Großer Wohnraum ✔️ Ma…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Alle anzeigen Wohnviertel Projet raanana centre ville
Wohnviertel Projet raanana centre ville
Ra’anana, Israel
von
$4,64M
Projekt Hagalil Raanana Mordecai Khayat lädt Sie ein, Lev Raanana zu entdecken, ein neues Wohnprojekt im Stadtzentrum. High-End-Projekt – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Leben Sie in einer der gefragtesten Viertel von Raanana, einer erstklassigen Lage, ruhig und grün, nur einen Steinwurf entfe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m2 In…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen