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Wohnquartier Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot

Jerusalem, Israel
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ID: 37605
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Yad Harutsim, 3

Über den Komplex

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NEU AUF DER MARKT! Zu vermieten Yad Haroutzim Straße, im Herzen des Geschäfts- und Geschäftszentrums von Talpiot, mit schnellem Zugang zu den Hauptstraßen. Das Hotel liegt in einem ruhigen und hochwertigen Boutique-Gebäude, mit einer einladenden Lobby, Betreuer, Aufzüge und Tiefgarage mit der Möglichkeit, viele Orte zu mieten. Es wird ein Prämienraum von ca. 529 m2 Brutto angeboten, der von drei Ausstellungen profitiert. Die Büros sind ausgestattet und einsatzbereit, mit ausgezeichneter Volumen-Optimierung und funktioneller Verteilung inklusive Empfangsbereich, 22 Büros, einem Tagungsraum, einem Kommunikationsraum, großen Fenstern mit offenem Blick, einer Küchenzeile und privaten Sanitäranlagen. Darüber hinaus ist ein privater Schutz für ca. 27 m2 an der Unterkunft angebracht. Die Parkkosten betragen 650 pro Monat. Möglichkeit, den Raum zu teilen oder ihn entsprechend den Bedürfnissen des Mieters anzupassen. Die unmittelbare Umgebung bietet eine breite Palette von Dienstleistungen: Banken, öffentliche Einrichtungen, Geschäfte und Geschäftszentren.

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